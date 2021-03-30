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30 Mart 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 15:30:00

Salvador Dali gibi bir çift!

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, magazin dünyasının renkli çifti Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını paylaşarak, ikiliyi ti'ye aldı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, magazin dünyasının renkli çifti Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını paylaşarak, ikiliyi ti'ye aldı. Safiye Soyman'ın Türk bayrağını yansıtan elbisesiyle ilgili yorumda bulunan Fazıl Say, "Hayatımda elbise çok gördüm arkadaş. Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi" yorumunda bulundu.-

Etiketler : Fazıl Say Faik Öztürk Safiye Soyman
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