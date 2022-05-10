İrem Derici kendisi gibi müzisyen olan sevgilisi Cem Belevi tarafından yeniden ihanete uğradı. Derici, sosyal medya hesabından popçuya zehir zemberek sözler sarf etti.

Şarkıcı İrem Derici ihanet şoku yaşadı. Popçunun, ilişkilerine ikinci kez şans verdiği Cem Belevi tarafından aldatıldığı iddia edildi. Belevi'nin, Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı öne sürüldü. Derici, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından eski sevgilisine zehir zemberek sözler sarf etti. Derici, gönderisine "Saltanat sona erdi çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" notunu düştü. Belevi, bir röportajında "Birden fazla kez aldatan partneri affetmek normal midir?" şeklindeki soruya "Bana göre normal değildir tabii ki... Ama normalleştirebilirdim de... Beylik beylik konuşmak kolay da yaşayınca öyle olmuyor" yanıtını vermişti.