Saldırı sonrası ringde

'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Melisa Döngel, belediye işçilerini bıçakla yaralayan komşusunu uyardıktan sonra kendisinin de saldırıya uğramasının ardından boks dersleri almaya başladı. Oyuncu önceki gün ilk kez ringe çıktı. Özel hoca eşliğinde kendini koruyabilecek teknikleri öğrenen Melisa Döngel, performansıyla da dövüş sporlarında iddialı olduğunu da gözler önüne serdi.

