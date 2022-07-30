Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim

Yürümekte zorlandığı görülen Aydın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aydın, "Daha iyiyim, toparlıyorum. En azından çocuğumun peşinden koşabiliyorum" dedi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olduğu yarışmada Aydın, habercilerin, "Sakatlığınız olmasaydı belki de şampiyon olur muydunuz?" sorusuna "Evet, olabilirdim. Her şey kısmet" diyerek cevap verdi.

