Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim
Sakatlığı nedeniyle Survivor All Star yarışmasından ayrılan Merve Aydın, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı.
Yürümekte zorlandığı görülen Aydın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aydın, "Daha iyiyim, toparlıyorum. En azından çocuğumun peşinden koşabiliyorum" dedi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olduğu yarışmada Aydın, habercilerin, "Sakatlığınız olmasaydı belki de şampiyon olur muydunuz?" sorusuna "Evet, olabilirdim. Her şey kısmet" diyerek cevap verdi.