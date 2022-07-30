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30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 21:00:00

Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim

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Sakatlığı nedeniyle Survivor All Star yarışmasından ayrılan Merve Aydın, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı.

Yürümekte zorlandığı görülen Aydın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aydın, "Daha iyiyim, toparlıyorum. En azından çocuğumun peşinden koşabiliyorum" dedi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olduğu yarışmada Aydın, habercilerin, "Sakatlığınız olmasaydı belki de şampiyon olur muydunuz?" sorusuna "Evet, olabilirdim. Her şey kısmet" diyerek cevap verdi.

Etiketler : survivor merve aydın şampiyon sakatlık
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