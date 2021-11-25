Şakalaşırken Uma oldum!

'Kardeşlerim' dizisinde rol alan Simge Selçuk Cihangir'de görüntülendi. Selçuk, habercileri fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan peruklu bir fotoğrafını paylaşan ve Uma Thurman'a benzetilen Selçuk, "Oyuncu bir arkadaşımın çekimi vardı. Planlı bir şey değildi. Oradaki peruğu takıp dans ettim. Bir anda gelişen bir şeydi. Uma Thurman'a benzetilmesi benim de beklediğim, bir şey değildi. Arkadaşlarımla eğlendiğim anı olsun diye çekildiğim karelerdi" dedi.