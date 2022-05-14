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14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:49:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:49:00

Sahneli lansman

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Müzisyen Kenan Doğulu'nun yüzü olduğu markasının lansmanı önceki akşam Bontomiada'da gerçekleşti.

Müzisyen Kenan Doğulu'nun yüzü olduğu markasının lansmanı önceki akşam Bontomiada'da gerçekleşti. Geceye Burak Özçivit, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı, Fulya-Fatih Terim, Müge Boz-Caner Erdeniz, Oğulcan Engin ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimler yer aldı. Lee'nin ilkbahar/yaz koleksiyonun tanıtımında Doğulu, sahneye çıktı. Müzisyen, sevilen eserlerini seslendirerek eğlenceli saatler yaşattı.

Etiketler : kenan doğulu burak özçivit buse terim volkan bahçekapılı fulya terim fatih terim
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