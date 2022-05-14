Sahneli lansman

Müzisyen Kenan Doğulu'nun yüzü olduğu markasının lansmanı önceki akşam Bontomiada'da gerçekleşti. Geceye Burak Özçivit, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı, Fulya-Fatih Terim, Müge Boz-Caner Erdeniz, Oğulcan Engin ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimler yer aldı. Lee'nin ilkbahar/yaz koleksiyonun tanıtımında Doğulu, sahneye çıktı. Müzisyen, sevilen eserlerini seslendirerek eğlenceli saatler yaşattı.

