Sahnelerin ücretini yumurtadan kazanacak

Yumurta üretimi için Eskişehir'de çiftlik kuran Coşkun Sabah, müzisyenlik yapamadığı için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Sabah, ''Müzisyenlik birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim" dedi. Sabah, ticaretten kazandığı parayı müzik ve tarıma yatıracağını söyledi.

Recep ASLAN