18 Nisan 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 12:00:00
Sahnelerin ücretini yumurtadan kazanacak
Yumurta üretimi için Eskişehir'de çiftlik kuran Coşkun Sabah, müzisyenlik yapamadığı için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.
Yumurta üretimi için Eskişehir'de çiftlik kuran Coşkun Sabah, müzisyenlik yapamadığı için böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Sabah, ''Müzisyenlik birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim" dedi. Sabah, ticaretten kazandığı parayı müzik ve tarıma yatıracağını söyledi.
Recep ASLAN