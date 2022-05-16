Sahneden son uyarı!

Cem Adrian, 'Biletinial Yaz Konserleri' kapsamında sahne aldı. Turkcell Vadi İstanbul'da müzikseverleri bir araya getiren konserde Adrian, şarkılarını kalabalık ile bir ağızdan seslendirdi. Kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkıları beğeni toplayan Adrian, "Son zamanlarda konserlerimde bir uyarı yapmak zorunda kalıyorum. Örneğin konserlerimde asla eğlenceli şarkıların olmadığı, bu akşam burada kimsenin eğlenemeyeceği ve evlerinize gittiğinizde aşk acısı çekiyorsanız daha çok acı çekeceğiniz bir akşam olacak " dedi.