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30 Ağustos 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 11:30:00

Sahneden KADES çağrısı

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Betül Demir, Pınarhisar Gençlik Festivali'nin açılışında sahne aldı.

Betül Demir, Pınarhisar Gençlik Festivali'nin açılışında sahne aldı. Konserden önce ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurlarını kulisinde ağırlayan Demir, İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgi aldı. Sahneden kadın sevenlerine çağrı yapan Demir, "Bence tüm kadınların cep telefonunda bulunması gereken bir uygulama. Bu sayede 5 milyon erkeğe eğitim verilecek, rehabilite edilecekmiş. Başta bakanlık olmak üzere uygulamada emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Etiketler : Sahneden KADES çağrısı Betül Demir Pınarhisar Gençlik Festivali
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