Sahnede kostüm sorunu

Ajda Pekkan, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. 76 yaşındaki sanatçı performansıyla izleyenleri büyüledi. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçının siyah kostümünde bir ara sorun çıktı. Pekkan'ın dansçısı kostümü defalarca sahnede düzeltmek için uğraştı. İzleyenler o anları görüntüledi. Protez tırnakları da eldiven üzerine yapıştırılan Süperstar, "Bu cadı eldivenlerini de Gülşah (Saraçoğlu) giydirdi" diyerek durumu espriye almaya çalıştı.