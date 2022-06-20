VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Yunan bakanın hadsiz suçlamalarına 'üstçavuş' düzeyinde cevap
Macron'un ittifakı Mecliste salt çoğunluğu sağlayamıyor
Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın çıktı
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
"Tarihi bir haftaya başlıyoruz"
Filipinler'de Duterte'nin kızı Sara Duterte, devlet başkan yardımcılığı için yemin etti
AB dışişleri bakanları Ukrayna, gıda ve enerji güvenliğini görüşüyor
Güzide Duran Aksoy Uzun Süre Sonra İlk Kez Alem Plus'a Konuştu!
Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya sert sözler: Mülteciyi reklam malzemesi olarak kullanıyor
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 6,51 arttı
GittiGidiyor kapanıyor
Rus tenisçi Dzalamidze, Wimbledon'a katılabilmek için vatandaşlığını değiştirdi
Aerobik cimnastikte dünya ikincisi Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye döndü
A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: Dünya Türkleri bekliyor
Savaş mağduru Afgan mülteci çocuklar
Emniyet kıskıvrak yakaladı
Bir çizgide beş gezegen...
MİT'ten Irak'ta nefes kesen operasyon
Kalibr füzeleri peş peşe fırlatıldı
Kardeşini evlendirdi
Single heyecanı
Kekeme değilim artık
20 Haziran 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 11:00:00

Sahnede kostüm sorunu

ABONE OL

Ajda Pekkan, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.

Ajda Pekkan, Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı. 76 yaşındaki sanatçı performansıyla izleyenleri büyüledi. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçının siyah kostümünde bir ara sorun çıktı. Pekkan'ın dansçısı kostümü defalarca sahnede düzeltmek için uğraştı. İzleyenler o anları görüntüledi. Protez tırnakları da eldiven üzerine yapıştırılan Süperstar, "Bu cadı eldivenlerini de Gülşah (Saraçoğlu) giydirdi" diyerek durumu espriye almaya çalıştı.

Etiketler : Sahnede kostüm sorunu Ajda Pekkan Kuruçeşme Açıkhava
55 oldu

55 oldu
Mutluluğa ortak oldular

Mutluluğa ortak oldular
Yasmin'in Kelebek'i

Yasmin'in Kelebek'i
Önce tatil sonra film

Önce tatil sonra film
38 yaşından sonra öfke kontrolü

38 yaşından sonra öfke kontrolü
Destan'da yaprak dökümü

Destan'da yaprak dökümü
Bayılma gibi öfke de epilepsi belirtisi

Bayılma gibi öfke de epilepsi belirtisi
Özgün'ün gurur günü

Özgün'ün gurur günü
Hüsnü çaldı Koray söyledi

Hüsnü çaldı Koray söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX