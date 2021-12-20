Sahnede görünmez kaza

Eşi Eda Özülkü ile aynı sahneyi paylaşan Metin Özülkü'nün gitarının askısı koptu. Omzu sakatlanan Özülkü'nün yardımına eşi koştu.

90'lı yıllara damga vuran Eda- Metin Özülkü çifti, önceki akşam Four Seasons Aqua'da sahne aldılar. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede söyledikleri şarkılarla izleyenleri 90'lı yıllarda yolculuğa çıkaran çift, "Seninle Olmak Var Ya" ve "Aramadın Aylardır" isimli şarkılarını yoğun istek üzerine iki defa söylediler. Gece boyunca hem eğlenen hem eğlendiren çiftin, moralleri Metin Özülkü'nün sahnede geçirdiği talihsiz kazayla bozuldu. Gitarının askısının aniden kopmasıyla koluna abanıp, omzunu sakatlayan Metin Özülkü'nün, yardımına eşi koştu. Omzu sakatlanmasına rağmen programı tamamlayan ikili, en sevilen şarkılarını izleyenlerle hep bir ağızdan söyleyerek geceyi sonlandırdılar.