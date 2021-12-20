Sahnede dijital buluşma

İbrahim Tatlıses iki gün art arda ikinci kez Günay restoranda sahne aldı. İlk konserinde "Hülya Avşar canımı istesin canımı veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum" diyen İmparator, aynı saatlerde mekanın Ankara'daki sahnesinde olan Hülya Avşar ile sosyal medyada ortak yayında buluştular. İki ayrı şehirde farklı sahnelerde teknoloji sayesinde buluşan ikilinin performansını binlerce kişi izledi. 2.5 saat sahnede kalan İbrahim Tatlıses sahne bitiminde alkışlara dayanamayıp bis yaptı.