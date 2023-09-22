Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Rapçi Sefo, bir konserinde sahnede yaşadığı sıra dışı olayı anlattı. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın YouTube'daki 'Noluya Ya' adlı talk şov programına katılan Sefo, şarkı söylerken boncuklu tabancayla vurulduğunu söyledi. Yaşadığı ilginç anı canlandırarak aktaran Sefo, "Bir konserimde boğazımdan vuruldum. Kendimi saçmayla vuruldum sandım. Elimi hemen boğazıma götürdüm. Baktım elimle kan yok konsere devam ettim" diye konuştu.

