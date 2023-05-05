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05 Mayıs 2023 Cuma 13:49:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 13:49:00

Sahnede böbrek taşı düşürmüş

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Komedyen Tolga Çevik, 'Empati' programında gösterilerinde yaşadıklarını anlattı.

Komedyen Tolga Çevik, 'Empati' programında gösterilerinde yaşadıklarını anlattı. "Sahnede tek olmayı seviyorum" diyen komedyen, "Sahnede gösteri sırasında böbrek taşı düşürdüm. İnanmadılar. 3 bin kişi vardı galiba salonda, çılgınca gülüyorlar. Taş düşürüyorum, bunun neresi komik" dedi. Çevik, eşi Özge Çevik'le 19'uncu yılını bitirmeye hazırlandıkları evlilikleri için "Ben mesela sinir eden bir adamımdır, ona rağmen beni özlüyorsa bir şey var demektir. Biz birlikte olmak için varı'' dedi.

Etiketler : komedyen tolga çevik böbrek taşı
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