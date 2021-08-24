Pandemi yasaklarının hafifletilmesi ile konser maratonuna hız veren sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam Bursa'da gerçekleşen bir düğünde sahne aldı. Her zaman olduğu gibi sahne kostümleriyle adından söz ettiren Yıldızhan, yine tarzını konuşturdu. 2 saat boyunca sahnede kalan Yıldızhan, elinden çayını düşürmedi ve sahnede 5 bardak çay içti.