Sahne ücretleri abartılıyor

Sanatçı Ebru Yaşar, KKTC'de Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sevenleriyle buluştu. Yaşar, yılbaşında sanatçıların aldığı ücretlerin abartıldığını söyledi. Şarkıcı, ''Yıllardır bu camiada piyasanın içinde bir insan olarak, haber değeri olmaz. Tabii ki bu fiyatlarda her zaman olduğu gibi abartılar var. Çok fazla yazılan paralar oluyor" dedi. Ajda Pekkan'ın da kendisi gibi geçtiğimiz günlerde evinde talihsiz kaza geçirmesiyle ilgili Yaşar, "Nazara inanıyorum. Ajda Hanım sahnede o kadar güzel ki... O işine verdiği saygıyla ve güzellikle öyle oldu. Nazara geldi. Çok geçmiş olsun" dedi.