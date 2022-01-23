Sahne şov dünyasıdır

Ziynet Sali Günay Restoran'da sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu elbisesiyle sahne aldı. Son dönemde yaşanan kıyafet polemiği hakkında Sali, "Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır" dedi. Sanatçı, 'Ömrüm' şarkısında eşi Erkan Erzurumlu'yla dans ederek salonda romantizm rüzgarları estirdi. Sali, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.