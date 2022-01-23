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23 Ocak 2022 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 11:00:00

Sahne şov dünyasıdır

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Ziynet Sali Günay Restoran'da sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu elbisesiyle sahne aldı.

Ziynet Sali Günay Restoran'da sevenleriyle bir araya geldi. Sanatçı, Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu elbisesiyle sahne aldı. Son dönemde yaşanan kıyafet polemiği hakkında Sali, "Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır" dedi. Sanatçı, 'Ömrüm' şarkısında eşi Erkan Erzurumlu'yla dans ederek salonda romantizm rüzgarları estirdi. Sali, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Etiketler : Sahne şov dünyasıdır Ziynet Sali Günay Restoran
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