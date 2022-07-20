Sahne bitti havuza atladı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, geçen gün katıldığı bir düğünde, düğün sahibine verdiği sözü tutarak sahne sonunda havuza atladı. Davetlilerin bir anda neye uğradığını şaşırdığı olayın sebebi ve ayrıntılarını Uzunlar şöyle anlattı: ''Çok yakın bir arkadaşımın çocuğunun sünnet düğününde sahneye çıkmıştım. Sahne öncesi düğün sahibi arkadaşıma 'Senin için sahne sonunda havuza atlayacağım' dedim. Ancak kendisi bana inanmadı ama havuza atladım."