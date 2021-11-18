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18 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00

Sahne benim vitrinim

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Şarkıcı Simge modaya el atıyor. Popçu önceki gün sevenleriyle buluştu. Simge, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Şarkıcı Simge modaya el atıyor. Popçu önceki gün sevenleriyle buluştu. Simge, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkıcı, ileride moda dünyasına girip kendi adıyla bir koleksiyon hazırlamak istediğini söyledi. 'Sahnede bir giydiğini bir daha giymenin profesyonelce davranış' olmadığının altını çizen Simge, 'Sahne benim vitrinim onun için çok özenli davranıyorum. Şarkılarıma, sahneme ve kıyafetlerime harcadığım paraya hiç üzülmem' dedi. Popçu, giydiği kıyafetleri ise Anadolu'da sahne alan şarkıcılara gönderiyor. Bu durumu gelenek haline getiren sanatçı, kostümleri kuru temizleme yapıldıktan sonra altı ayda bir kargolanarak, yeni sahibine gönderiyor.

Etiketler : Şarkıcı Simge moda Popçu
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