Sahne benim ilacım

Yeni teklisi 'Son Perde' ile dijital müzik platformlarda zirveyi zorlayan genç popçu Hande Ünsal, açıklamalarda bulundu. Ünsal, Carousel Instyle dergisi için objektif karşısına geçti. Sakin yaşantısıyla dikkat çeken popçu, "İzeole bir hayatım var. Genel olarak polemik seven bir yapım yok, yakın çevremde bile olsa kimseyle tartışmayı sevmem" dedi. Ünsal, hayatının kısıtlanmasına tahammülü olmadığını belirterek, "Özgürlük olmazsa olmazlarımın başında gelir" diyerek konuştu. Genç popçu sahnenin hayatındaki yerini, "Nefes aldığım tek yer, orası benim ilacım, tüm dünyam, belki de yaşadığımı her zerremde hissettiğim platform. En iyi arkadaşım, dostum, dert ortağım ve her duygumu büyüten çoğaltan kusursuz bir ayna" dedi.