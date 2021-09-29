Şahmaran'ın Çavgeş'i
Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı Netflix'te yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisinin kadrosu belli olmaya başladı.
Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı Netflix'te yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisinin kadrosu belli olmaya başladı. En son 'Hekimoğlu' rol alan Ebru Özkan yapımın kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide 4 bölüm yer alacak. Özkan, 'Çavgeş' adlı mistik bir karakteri canlandıracak. Adana'da sete çıkan yapımda Sarıkaya'nın 'Şahsu'yu Burak Deniz de 'Maran' rollerine hayat veriyor.