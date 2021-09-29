Şahmaran'ın Çavgeş'i

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı Netflix'te yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisinin kadrosu belli olmaya başladı. En son 'Hekimoğlu' rol alan Ebru Özkan yapımın kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide 4 bölüm yer alacak. Özkan, 'Çavgeş' adlı mistik bir karakteri canlandıracak. Adana'da sete çıkan yapımda Sarıkaya'nın 'Şahsu'yu Burak Deniz de 'Maran' rollerine hayat veriyor.

