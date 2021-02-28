Sağlık çalışanlarına şiddet bitsin
Melek Baykal, Salih Kalyon ve Çağlar Çorumlu, son dönemde sağlık çalışanlarına artan şiddet olaylarının son bulması için çağrıda bulundu.
Ünlü oyuncular Melek Baykal, Salih Kalyon ve Çağlar Çorumlu sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için kamera karşısına geçti. Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi tarafından "Avrupa Birliği Sivil Düşünce Programı" kapsamında hazırlanan videoda, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile sağlıkçılara yönelik şiddete vurgu yapıldı. Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması gerektiği de aktarıldı. Kovid-19'u atlatan hastaların, sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği videoda, sağlık görevlileri de salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı. Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, ''Milletimizin ve ülkemizin hizmetinde olmaya devam eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.