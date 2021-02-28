Sağlık çalışanlarına şiddet bitsin

Ünlü oyuncular Melek Baykal, Salih Kalyon ve Çağlar Çorumlu sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için kamera karşısına geçti. Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi tarafından "Avrupa Birliği Sivil Düşünce Programı" kapsamında hazırlanan videoda, sağlık çalışanlarının özlük hakları ile sağlıkçılara yönelik şiddete vurgu yapıldı. Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması gerektiği de aktarıldı. Kovid-19'u atlatan hastaların, sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği videoda, sağlık görevlileri de salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı. Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, ''Milletimizin ve ülkemizin hizmetinde olmaya devam eden sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

