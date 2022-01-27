Sağlığına kavuştu setlere döndü

Geçtiğimiz aylarda beyin damarında pıhtı oluşması nedeniyle Muğla'da bir hastaneye kaldırılarak ameliyat olan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, sağlığına kavuştu. Zor günleri geride bırakan İnanır, bir yatak reklamı filmi için kamera karşısına geçti. Keyifli geçen çekimlerde usta isim eğlenceli halleriyle dikkat çekti. Filmin yönetmen koltuğunda Senem Bay oturdu.