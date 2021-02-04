Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda

Uzun bir süredir ekranlardaki serüvenine ara veren Şafak Sezer, bugünlerde yeni projeler yazdığını söyledi. Pandemi sürecini en verimli şekilde geçirmeye gayret ettiğini anlatan Sezer, "Şu sıralar yeni güzel bir şeyler yazıyoruz. Yeni bir sinema filmi için kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Şu an çok yeni ama ilerleyen zamanlarda şekillenecektir" açıklamasında bulundu.

