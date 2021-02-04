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04 Şubat 2021 Perşembe 11:02:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 12:18:00

Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda

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Uzun bir süredir ekranlardaki serüvenine ara veren Şafak Sezer, bugünlerde yeni projeler yazdığını söyledi.

Uzun bir süredir ekranlardaki serüvenine ara veren Şafak Sezer, bugünlerde yeni projeler yazdığını söyledi. Pandemi sürecini en verimli şekilde geçirmeye gayret ettiğini anlatan Sezer, "Şu sıralar yeni güzel bir şeyler yazıyoruz. Yeni bir sinema filmi için kalemi elime aldım ve yazmaya başladım. Şu an çok yeni ama ilerleyen zamanlarda şekillenecektir" açıklamasında bulundu.

Etiketler : şafak sezer pandemi yeni proje
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