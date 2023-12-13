Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Onur Tuna, Yiğit Özşener ve Nesrin Cavadzade ile birlikte 'Şahane Hayatım' dizisinde yer alan oyuncu Hilal Altınbilek, seyirci gözüyle hareket ettiğini söyledi. Oyuncu, BeStyle Magazine dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. Ay Yapım imzalı dizide oynadığı 'Şebnem' rolüyle beğeni toplayan Hilal Altınbilek, "İzleyici olarak gözüme çok güvenirim ve seyircinin görmek istediği şeyleri çok iyi analiz edip oyunlarımı ona göre yönlendirmeyi tercih ederim" diye konuştu.