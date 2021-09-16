Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ve aralarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İrem Sak, sessizliğini bozdu. Etiler'de Furkan Korkmaz'la objektiflere yansıyan oyuncu, ''Yemek yedik beraber sadece, arkadaşız'' dedi. 'Modern Kadın' isimli dizi ile ekranlara dönecek olan oyuncu, ''Ön hazırlıklara erken başladık. Çok güzel bir proje olacak. Birçok konuk oyuncu da olacak. Beni aşırı heyecanlandıran bir proje oldu.'' dedi.