VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
"Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz"
Türk jetleri yurda döndü
Testi yapılan füzelerde kullanılan teknik dünyada bir ilk
Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada
İşte Türkiye'nin yeni zırhlısı "Altuğ"
Fransa: Sırtımızdan vurulduk
İspanya'da bomba ihbarı polisi harekete geçirdi... Kent merkezi tahliye edildi
DSÖ dünyaya müjdeyi verdi
TUSAŞ'tan heyecanlandıran açıklama: Çalışmalar başladı
Antikor seviyesini yükseltiyor
Zerrin Özer, Yerel Zincirlerle birlikte itiraz etti
Almanya'dan Mali'ye Rus şirketi Wagner için uyarı
“Mağaza açılışları köşe kapma yarışına döndü, gözümüz kulağımız yeni yasada”
Mas Güreşi Dünya Kupası'nda Geri Sayım Başladı
İBB'den ihale kıyağı!
Yüz yüze eğitimde yeni tedbirler geliyor
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı
4. dalga çocukları vuruyor
2021-KPSS sonuçları açıklandı
Japonya-Kuzey Kore hattı geriliyor
Tarihte bir ilk! 4 yolcu 3 gün uzayı gezecek
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Çin'e karşı anlaştılar! Yeni ortaklığın adı: Aukus
16 Eylül 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 12:00:00

"Sadece arkadaşız"

ABONE OL

Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ve aralarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İrem Sak, sessizliğini bozdu.

Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ve aralarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İrem Sak, sessizliğini bozdu. Etiler'de Furkan Korkmaz'la objektiflere yansıyan oyuncu, ''Yemek yedik beraber sadece, arkadaşız'' dedi. 'Modern Kadın' isimli dizi ile ekranlara dönecek olan oyuncu, ''Ön hazırlıklara erken başladık. Çok güzel bir proje olacak. Birçok konuk oyuncu da olacak. Beni aşırı heyecanlandıran bir proje oldu.'' dedi.

Etiketler : Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz İrem Sak
Güzelliğiyle büyüledi

Güzelliğiyle büyüledi
Sonbahar şarkısı

Sonbahar şarkısı
Zekeriyaköy'de aşk başkadır

Zekeriyaköy'de aşk başkadır
"Biz buna değeriz"

"Biz buna değeriz"
Hayatı belgesel oldu

Hayatı belgesel oldu
Kuruçeşme'de Dalkılıç rüzgarı

Kuruçeşme'de Dalkılıç rüzgarı
Senaryo yazmadan önce kura çekiyor

Senaryo yazmadan önce kura çekiyor
Binicilik dersi alıyor

Binicilik dersi alıyor
"Ayrılık yok, mutluyum"

"Ayrılık yok, mutluyum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER