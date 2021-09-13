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13 Eylül 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 12:34:00

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen: En büyük gücüm annem

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Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, hayal kırıklığı yaşadığı anlarda yeniden ayağa kalkma motivasyonunu annesinde bulduğunu söyledi.

Annesinin hayattaki en büyük rol modeli olduğunu söyleyen oyuncu Melis Sezen, ''Gerektiği yerde acımasızca eleştirir ama kalkmak gerekiyorsa da en büyük desteği o verir. İnancı yitirmemek lazım. Bir de Allah'a çok dua ederim. Mutlaka bir işaret gelir, bir yol gösterir'' dedi.

Etiketler : sadakatsiz dizi sadakatsiz derin melis sezen magazin
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