"En büyük gücüm annem"

Annesinin hayattaki en büyük rol modeli olduğunu söyleyen oyuncu Melis Sezen, ''Gerektiği yerde acımasızca eleştirir ama kalkmak gerekiyorsa da en büyük desteği o verir. İnancı yitirmemek lazım. Bir de Allah'a çok dua ederim. Mutlaka bir işaret gelir, bir yol gösterir'' dedi.