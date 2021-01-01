01 Ocak 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 12:00:00
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere yeni yıla yorgun giriyor
‘Sadakatsiz' dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Cansu Dere, 2021'i yorgun karşılıyor.
Geçtiğimiz günlerde 'Kurtaran Ev Derneği’nin klinik borçlarını ödediği haberleriyle gündeme gelen oyuncu Cansu Dere, bu konu hakkında konuşmak istemedi. Dere, yılbaşı planının sorulması üzerine “Yeni yılda dinleneceğim. Çok yorgunum” cevabını verdi.
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- Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere yeni yıla yorgun giriyor