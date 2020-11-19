Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor

Sadakatsiz dizisinin çekimleri biter bitmez eldiven, maske ve siperliğini takan oyuncu Cansu Dere, ardından bulundukları alanı yeniden dezenfekte ediyor. Her gün takviye vitaminlerle sağlığını koruyan Dere, ayrıca evden sete götürdüğü sebze yemeklerini yiyor, bol meyve ile sıvı tüketimine özen gösteriyor.

