19 Kasım 2020 Perşembe 14:13:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 14:13:00
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor
Sadakatsiz dizisindeki Asya rolüyle tekrar dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, sette kendi virüs önlemlerini alıyor.
Sadakatsiz dizisinin çekimleri biter bitmez eldiven, maske ve siperliğini takan oyuncu Cansu Dere, ardından bulundukları alanı yeniden dezenfekte ediyor. Her gün takviye vitaminlerle sağlığını koruyan Dere, ayrıca evden sete götürdüğü sebze yemeklerini yiyor, bol meyve ile sıvı tüketimine özen gösteriyor.
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