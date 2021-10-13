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Saçınızın sağlığı için gün aşırı yıkamayın
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13 Ekim 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 09:00:00

Saçınızın sağlığı için gün aşırı yıkamayın

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Sağlıklı saçlara sahip olmanın ilk adımı düzenli ve yeterli beslenme, kaliteli uyku ve stres kontrolünden geçiyor. Mevsiminde yenilen meyve ve sebze, kuruyemişler, et, yoğurt ve özellikle yumurtanın tüm vitamin ve mineralleri içinde bulunduran müthiş gıdalar olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Belma Türsen, bu gıdaların aksi bir durum yoksa her gün tüketilmesini öneriyor. Uzm. Dr. Türsen, sigaranın saçlı derideki kan dolaşımını bozduğu için saçın beslenmesini engellediği, bu nedenle tüketilmemesi ya da daha az tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sık yıkamanın hem saçları kurutabileceğini hem de saçlı derinin doğal florasını bozarak cildi hassaslaştırıp dökülmesini tetikleyebileceğini anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Türsen, "Aksi bir durum yoksa saçlarını gün aşırı yıkamayın. Saç tipinize uygun olmayan şampuan ve saç kremleri de dökülmeye neden olabilir. Saç ve derisi yağlı ise bu duruma uygun şampuanlarla daha az dökülen ve rahat saçlara kavuşabiliriz. Saç uçları kuru ise güvenilir saç bakım sprey ve serumlarıyla bu kurulukla mücadele edebiliriz. Saç uçlarını 6 ila 8 haftada bir kestirmek ve çok sıkarak uzun süreli toplamamak gerekir. Bazen ameliyat sonrası, psikolojik travmalarla birlikte, ağır diyetlerin ardından, tiroid hastalığı, karaciğer ve böbrek hastalığı, demir eksikliği anemisi gibi durumlarda saçınız dökülebilir. Bu dökülmelerle sadece ağız yoluyla alınan besinlerle ve vitaminlerle mücadele edemeyiz. Böyle durumlarda kalçadan iğne tedavileri, saçlı deriye uygulanan saç çıkartıcı ve dökülme karşıtı spreyleri uzun süreli ve düzenli kullanmak gerekebilir" diyor.

Etiketler : Saç sağlığı Uzm. Dr. Türsen yeterli beslenme kaliteli uyku gün aşırı yıkamayın
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