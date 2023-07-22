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22 Temmuz 2023 Cumartesi 09:14:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 09:14:00

Sabancı'dan Hande'ye serenat!

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Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'e aşkını Yunanistan'da mum ışığında yemek yedikleri masada serenat yaparak gösterdi. Oyuncu, o anları Instagram'dan yayınladı.

Oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor. Burak Deniz ile yıllar sonra aynı projede yer alacağı 'İki Yabancı' dizisinin çekimlerine verilen arayı Erçel, sevgilisiyle tatile çıkarak değerlendirdi. Erçel ve Sabancı, soluğu komşu Yunanistan'da aldı. Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'e oturdukları restoranda mum ışığında yemek yedikleri masada serenat yaptırdı. Erçel de o anları sosyal medya hesabından yayınlarken keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun gönderisine takipçileri 'Romantik enişte' yorumunda bulundu. Öte yandan ikili, birkaç hafta önce kural bozmuş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Coldplay konserine giden ikiliden Erçel, sevgilisi Sabancı'ya sarıldığı kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Etiketler : hande erçel hakan sabancı serenat
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