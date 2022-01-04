Sabahın Sultanı da korona

Seda Sayan, hafta için her gün yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına çıkmadı. Sayan'ın yeni bölümü yayınlanmayınca gözler yapım ekibi ve sanatçıya çevrildi. Konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından Seda Sayan'dan beklenen açıklama geldi. Sayan, programın sağlık sorunlarından dolayı ertelendiğini söyledi. Yılbaşı akşamı sahne alan sanatçının koronavirüse yakalandığı iddia edildi.