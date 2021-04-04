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04 Nisan 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 13:30:00

Sabah bayıldı akşam birinci oldu

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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, final gecesi sahneye ilaçlarla çıktığını ilk kez açıkladı.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, final gecesi sahneye ilaçlarla çıktığını ilk kez açıkladı. Güzellik yarışmasına katılırken yarışma modunda olmadığından bahseden Şahin, final gecesinin sabahında hasta olduğunu ve hatta bayıldığını söyledi. İlaçlar sayesinde ayağa kalkan manken, kendisi için unutulmaz bir an olduğunu söyledi. İlk parasını ise 13 yaşında Londra'da ufak bir defilede yürüyerek kazandığını anlatan Şevval Şahin, çalışmayı hep sevdiğini anlattı.

Etiketler : 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin final gecesi
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