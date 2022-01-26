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26 Ocak 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 12:00:00

Saatlerce mahsur kaldı

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Komedyen Şafak Sezer, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışından etkilendi. Oyuncu, özel araçla TEM Otoyolu'nda kar nedeniyle mahsur kaldı.

Komedyen Şafak Sezer, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışından etkilendi. Oyuncu, özel araçla TEM Otoyolu'nda kar nedeniyle mahsur kaldı. Sezer, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunarak yetkililere seslendi. Sezer, "İstoç Kavşağı'ndayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var. Devlet yetkililerine sesleniyorum, lütfen, gözünüzü seveyim şurayı açtırın" diyerek İBB'ye sitemde bulundu. Bir haber kanalına bağlanan 21 saattir yolda olduğunu söyleyen Sezer, "Kendimi hastaneye atacağım" dedi.

Etiketler : Saatlerce mahsur kaldı TEM Otoyolu Komedyen Şafak Sezer
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