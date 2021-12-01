Rus yapımcıların dikkatini çekti

Murat Evgin, müziklerini yaptığı tarihsel dizi Myths & Monsters'ın, Viasat History Rusya'da yayınlanmasıyla yapımcıların dikkatini çekti. Söz yazarı ve besteci Evgin, yeni film ve dizi müziği toplantıları için Moskova'ya gitti. Şehirde tarihi yerleri dolaşan sanatçı, eksi 2 derece Kızıl Meydan'da keyifli fotoğraflar çektirdi.