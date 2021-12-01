VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor
MİT'ten nokta operasyon
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Tel Aviv şaşırttı
Türkiye'den Mısır'a flaş Doğu Akdeniz teklifi!
Aşının Omicron'a karşı etkisi ne?
Cani babanın emniyet ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı
İETT otobüsü cayır cayır yandı
Rus ve Belarus savaş jetleri havalandı!
Otoparkta sarı zarf!
Kızını boğarak öldürmüştü! Zeynep Vural cinayetinde kan donduran detay
Zirveyi bırakmıyor
Rus yapımcıların dikkatini çekti
Doğum günü yemeği
2022 hazırlığı
Festivaller şehirlerin değerini yükseltir
"Paniğe gerek yok!"
Bahoz Erdal'ın en yakın adamı yakalandı
Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve kar geliyor
Türkiye'de ilk üretici: Görücüye çıktı
01 Aralık 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 12:00:00

Rus yapımcıların dikkatini çekti

ABONE OL

Murat Evgin, müziklerini yaptığı tarihsel dizi Myths & Monsters'ın, Viasat History Rusya'da yayınlanmasıyla yapımcıların dikkatini çekti.

Murat Evgin, müziklerini yaptığı tarihsel dizi Myths & Monsters'ın, Viasat History Rusya'da yayınlanmasıyla yapımcıların dikkatini çekti. Söz yazarı ve besteci Evgin, yeni film ve dizi müziği toplantıları için Moskova'ya gitti. Şehirde tarihi yerleri dolaşan sanatçı, eksi 2 derece Kızıl Meydan'da keyifli fotoğraflar çektirdi.

Etiketler : Rus yapımcılar Murat Evgin Myths & Monsters'ın Viasat History Rusya
En ‘Etkileyici' gala

En ‘Etkileyici' gala
"Kılıç üstünlüğü teknolojiye geçti"

"Kılıç üstünlüğü teknolojiye geçti"
Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması

Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması
Reklam yüzü oldu

Reklam yüzü oldu
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Kostüm Kore'den dans Ankara'dan

Kostüm Kore'den dans Ankara'dan
Düet yaptılar

Düet yaptılar
Yeniden Bir Aradalar

Yeniden Bir Aradalar
Hayranlarına Sezen Aksu sürprizi

Hayranlarına Sezen Aksu sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER