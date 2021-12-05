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05 Aralık 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 12:30:00

Ruhuna sinen ev arıyor

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Aleyna Tilki, yeni çıkaracağı albüm için hummalı bir çalışmaya girdi.

Aleyna Tilki, yeni çıkaracağı albüm için hummalı bir çalışmaya girdi. Zorlu'da objektiflere yansıyan genç şarkıcı, ev aradığını söyledi. Zorlu Residence'dan kendisine yeni bir daire baktığını söyleyen Tilki, "Şu sıralar yeni bir daire bakıyorum kendime. Fakat böyle o dairenin içine girdiğim zaman o dairenin ruhunu hissetmeliyim, bir ruhu olmalı. Onun için tam kararımı vermedim henüz. Bugün de buraya gelip burada ki daireleri gezdim. Ama çok yakın bir zamanda ev sahibi olacağım" dedi.

Etiketler : Aleyna Tilki Zorlu Residence daire bakıyor
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