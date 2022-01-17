Ruhum arabesk

Merve Özbey geçtiğimiz akşam 'Tamamen Arabesk' konseptiyle Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı. Konser öncesi kameraların karşısına geçen Özbey, arabesk projesinin sevilmesiyle ilgili "Ben zaten ruhu arabesk olan bir kadınım. Bir gün prova yaparken, artık arabesk söylemek istediğimi dile getirdim. Bir peçeteye "Tamamen Arabesk" yazmıştım. Hiçbirimiz bu kadar ses getireceğini bilmiyorduk" dedi.

