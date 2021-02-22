Ruh hastası değil, çekici gülüş

Yaptığı açıklamalarla konuşulan Merve Boluğur, bunlara bir yenisini daha ekledi. Oyuncu, önceki gün sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Boluğur, bir internet kullanıcısının kendisine yönelttiği 'Ruh hastası gibi gülüyorsun, lütfen değiştirme' sorusuna yine kendine has yanıt verdi: ''Öyle söyleme. Dünyanın en çekici gülümsemesi bu.''