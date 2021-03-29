Romanya -Türkiye arası online düet!

Romanya'nın popüler müzik grubu Gipsy Casual ile fenomen şarkıcı Merve Yalçın ortak projeye imza atarak 'Romale' isimli şarkıda düet yaptı. Şarkının Türkiye tanıtımında soruları yanıtlayan Yalçın "Pandemi sebebiyle bir araya gelmeden projeyi gerçekleştirmeyi başardık. Ama bir aradaymışız gibi güzel bir iş çıktı. Onlar Romanya'da ben de Türkiye'de şarkının çalışmalarını tamamladım" dedi.