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07 Mayıs 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 13:00:00

Romantik kutlama

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Alişan ve Buse Varol çifti, evliliklerinin altıncı yıl dönümünü kutladı.

Şarkıcı Alişan ve Buse Varol çifti, evliliklerinin altıncı yıl dönümünü romantik bir şekilde kutladı. Çift, Instagram'dan birbirlerine aşklarını haykırdı. Alişan, "6'ncı yılımıza girdik. Düğün günü daha dün gibi aklımdayken şu anda 2 çocuğumuzla dönüp bakınca arkaya, bu kadar yıl sanki göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş gibi geliyor" notunu yazarken, Varol ise "Kötü enerjilerden uzak, çekirdek ailemizle birlikte nice yıllarımız olsun. Sen, ben ve çocuklarımız. İyi ki" dedi. Çiftin Burak ve Eliz adında 2 çocuğu var.

Etiketler : alişan buse varol evlilik yıldönümü
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