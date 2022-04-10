Romantik kutlama

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisinde rol alan oyuncu Uğur Aslan yapımın senaristliğini yapan eşi Sema Ergenekon'un doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Aslan, sosyal medya hesabından eşiyle bir fotoğrafını yayınladı. Oyuncu, gönderisinin altına, "İyi ki doğdun can yarım, yol arkadaşım, sevdiğim. Bir ömrü taşlı taşsız yollarda senle yürümek dileğiyle seni seviyorum" notunu düştü.