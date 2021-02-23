Romantik Hadise

Hadise, oyuncu erkek arkadaşı Kaan Yıldırım'a olan sevgisini bu kez yaptığı dövmeyle gözler önüne serdi. Pandemi sonrası nikah masasına oturması beklenen ikiliden Hadise, erkek arkadaşının baş harfini (K) koluna döem olarak yaptırdı. Hem kendisinin hem de Kaan Yıldırım'ın baş harflerini kalp emojisiyle koluna çizdiren Hadise'nin bu paylaşımı bir kez daha sevenleri tarafından 'Kaan'ı çok seviyor' şeklinde yorumlandı.

