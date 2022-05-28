Roman'dan ilk adımlar

Müzisyen Can Bonomo önceki gün Bebek'te görüntülendi. Tek başına yürüyen Bonomo, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Oyuncu Öykü Karayel'le evli olan müzisyen yazın tatil planları ve oğulları Roman hakkında konuştu. Bonomo, "Evladım çok iyi büyüyor. Yürümeye de başladı canım benim, onu çok seviyorum. Konserler bitince bir tatile gideriz ufaktan, sonra geri döner çalışmaya devam ederiz" dedi.