  • BIST
    1417.19
  • Dolar
    8,6157
  • Euro
    10,2930
  • Altın
    493,7360
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den müthiş hamle!
Doğal gaz depolamada yerli atılım
Aşı kısırlık yapıyor mu?
BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?
Asya'nın en doğusu ile Avrupa'nın en batısı Türkiye'den birbirine bağlanıyor!
Pakistan'dan "Afganistan'da iç savaş" uyarısı
ABD'de korkutan gelişme: Eşi görülmemiş bir tehdit
Komşuya kötü haber! ABD doğruladı
''Rusya savunma potansiyelini neden artırdı?'' sorusuna böyle cevap verdi
Sırrı mürekkep balığı çözecek!
Kaşıkçı'yı öldürenler ABD'de eğitim almış!
AB'den Macaristan ve Polonya'ya 'uyarı'
ABD'den Yunanistan'a askeri doping!
İşte ABD'nin YPG'si-2
Normalleşmede 'Delta'ya dikkat!
Baba -kız bisiklette
Türk oyuncular olmadan olmaz!
Tutkulu aşkı acı çektirdi
Roman benim kopyam
Kız kıza maviliklere yolculuk
‘Sağlıksız ilişkilerini' bitirdiler
Deniz ve havuzda bulaş söz konusu değil
Kalp dostu yulaf tansiyonda iyi geliyor
Erkekler kendini daha sağlıklı hissediyor
23 Haziran 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 11:00:00

Roman benim kopyam

ABONE OL

Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo, baba olmanın çok özel bir duygu olduğunu söyledi.

Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo, baba olmanın çok özel bir duygu olduğunu söyledi. 3 ay önce ilk çocukları Roman'ı kucağına alan Bonomo, "Beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Oyuncu Öykü Karayel Can Bonomo Roman
24 saatte ili milyon izleme

24 saatte ili milyon izleme
Kenan'ın gözlük seçimi bir saat

Kenan'ın gözlük seçimi bir saat
Erşan Kuneri sete çıktı

Erşan Kuneri sete çıktı
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
İlk doz İrem'i güzelleştirdi

İlk doz İrem'i güzelleştirdi
Dostça ayrıldık

Dostça ayrıldık
Toplantı tarzı

Toplantı tarzı
Kahramanımız babalar

Kahramanımız babalar
Klipte kız kaçıracak

Klipte kız kaçıracak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER