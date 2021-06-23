23 Haziran 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 11:00:00
Roman benim kopyam
Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo, baba olmanın çok özel bir duygu olduğunu söyledi.
Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo, baba olmanın çok özel bir duygu olduğunu söyledi. 3 ay önce ilk çocukları Roman'ı kucağına alan Bonomo, "Beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullandı.