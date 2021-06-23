Roman benim kopyam

Oyuncu Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo, baba olmanın çok özel bir duygu olduğunu söyledi. 3 ay önce ilk çocukları Roman'ı kucağına alan Bonomo, "Beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi" ifadelerini kullandı.