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16 Şubat 2021 Salı 09:48:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 16:35:00

Rolünü lunaparka benzetti

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'Kardeşlerim' adlı diziyle ekranlara dönecek olan Celil Nalçakan, yeni rolü Akif'i anlattı.

'Kardeşlerim' adlı diziyle ekranlara dönecek olan Celil Nalçakan, yeni rolü Akif'i anlattı. Karakterini lunaparka benzeten oyuncu, ''Atakul gibi karakterler, bir oyuncu için lunapark gibidir... Rengârenk, heyecan verici, ürkütücü ama illa ki eğlenceli... Pek çok açmazı ve çözülmesi gereken problemi var. Eee daha ne olsun?" dedi.

Etiketler : kardeşlerim celil nalçakan akif
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