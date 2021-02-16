Rolünü lunaparka benzetti

'Kardeşlerim' adlı diziyle ekranlara dönecek olan Celil Nalçakan, yeni rolü Akif'i anlattı. Karakterini lunaparka benzeten oyuncu, ''Atakul gibi karakterler, bir oyuncu için lunapark gibidir... Rengârenk, heyecan verici, ürkütücü ama illa ki eğlenceli... Pek çok açmazı ve çözülmesi gereken problemi var. Eee daha ne olsun?" dedi.

