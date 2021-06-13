13 Haziran 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 14:30:00
Rolü için stüdyoda
Kadir Doğulu ile Aşkın Tarifi adlı dizide Naz karakterine hayat veren Serra Arıtürk, Ebru Gündeş'in seslendirdiği Fırtınalar şarkısına cover yaptı.
Kadir Doğulu ile Aşkın Tarifi adlı dizide Naz karakterine hayat veren Serra Arıtürk, Ebru Gündeş'in seslendirdiği Fırtınalar şarkısına cover yaptı. Dizinin ikinci bölümünde yayınlanacak olan şarkı için stüdyoya giren Arıtürk; "Oyunculuk ve müzisyenlik deneyimimi, aynı anda yaşamak ve aynı projede buluşturmak muhteşem bir duygu" dedi.