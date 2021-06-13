Rolü için stüdyoda

Kadir Doğulu ile Aşkın Tarifi adlı dizide Naz karakterine hayat veren Serra Arıtürk, Ebru Gündeş'in seslendirdiği Fırtınalar şarkısına cover yaptı. Dizinin ikinci bölümünde yayınlanacak olan şarkı için stüdyoya giren Arıtürk; "Oyunculuk ve müzisyenlik deneyimimi, aynı anda yaşamak ve aynı projede buluşturmak muhteşem bir duygu" dedi.