Rol için psikolojik eğitim aldı

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı 'Sana Söz' dizisinde yer alan Ayçin İnci, performansıyla göz doldurdu. Yapımda Petekkaya'nın eşi Aysel'i oynayan İnci, rolü için ön çalışma yaptığını belirtti. Psikolojiye yönelik belgeseller izleyen İnci, ayrıca bu yöndeki eğitimlere katıldı.