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19 Kasım 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 11:00:00

Rol için psikolojik eğitim aldı

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Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı 'Sana Söz' dizisinde yer alan Ayçin İnci, performansıyla göz doldurdu.

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı 'Sana Söz' dizisinde yer alan Ayçin İnci, performansıyla göz doldurdu. Yapımda Petekkaya'nın eşi Aysel'i oynayan İnci, rolü için ön çalışma yaptığını belirtti. Psikolojiye yönelik belgeseller izleyen İnci, ayrıca bu yöndeki eğitimlere katıldı.

Etiketler : Rol için psikolojik eğitim aldı Erkan Petekkaya Nehir Erdoğan
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