Rol gereği saçlar gitti

Elçin Sangu, Ali Seçkenir Alıcı, Elif Ürse, Kerem arslanoğlu ve Ersin Arıcı'nın yer aldığı 'Şehirde Kimse Yokken' oyununun prömiyerini gerçekleşti. Zorlu Turkcell sahnesindeki oyun tiyatroseverlerden tam not aldı. İstanbul'a düşmüş iki kadının hikayesini anlatan oyunda Elçin Sangu'nun saçlarını kısacık kestirdiği görüldü.