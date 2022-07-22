Rock esintisi

Sıla, Cityfest kapsamında Parkorman'da konser verdi. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen gecede Sıla, hit parçalarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Zincir detaylarıyla dikkat çeken kıyafetiyle festivalde rock havası estiren Sıla, hayranının isteği üzerine "Size söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim be kardeşim" diyerek 'Dağınık Yatak' şarkısını seslendirdi. Sanatçı, bu parçanın 98 yılında İstanbul'a geldiğinde ilk bestesi olduğunu söyledi.