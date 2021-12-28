28 Aralık 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 19:00:00
Rıza Baba muamması
2006 yılından bu yana yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin başrol oyuncusu Zafer Ergin'in kadrodan ayrılacağı ileri sürüldü.
2006 yılından bu yana yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin başrol oyuncusu Zafer Ergin'in kadrodan ayrılacağı ileri sürüldü. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla iddialar güçlenirken izleyicilerden yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma "Rıza Baba diziden ayrılamaz" yorumu yaptı.