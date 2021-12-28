Rıza Baba muamması

2006 yılından bu yana yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin başrol oyuncusu Zafer Ergin'in kadrodan ayrılacağı ileri sürüldü. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla iddialar güçlenirken izleyicilerden yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma "Rıza Baba diziden ayrılamaz" yorumu yaptı.